Матч на Астана Арені здивував значною кількістю вболівальників з Уельсу. У разі перемоги їхня збірна повернулася б на перше місце в групі J, а от Казахстан ризикував втратити останні реальні шанси на плей-офф. Нічия господарів не влаштовувала.

Втім, у першому таймі дати бій валлійцям не вдалося. Гості завдали 11 ударів (більш ніж вдвічі більше), володіли м'ячем 72% часу, мали 91% точності передач і тримали суттєво перевагу за дотиками у штрафному (12:7). Саме острів'яни відкрили рахунок на 24-й хвилині – це Каллен замкнув подачу зі стандарту, а Мур зіграв на добиванні після сейву Анарбекова. 0:1!

Щоправда, дійсно небезпечних моментів після свого гола Уельс не створював. Казахи ж могли відігратись на 39-й хвилині, коли Кенжебек підхопив відскок перед карним майданчиком і закрутив з лівого кута – повз дальню дев'ять! У підсумку, команди відправились відпочивати за мінімальної переваги валлійців.

У другому таймі підопічні Алі Алієва суттєво додали, завдавши десяток ударів по воротах і відверто домінуючи в останні півгодини. Були й небезпечні моменти – і які! На 55-й хвилині Кенжебек скористався черговою втратою гостей і вгатив з-за меж штрафного. Дарлоу перевів м'яч у поперечину!

На 58-й він же увімкнув дриблінг та увірвався на лівий край карного майданчика, пробивши метрів з 10-ти повз лівий кут. На 72-й же Каїров увійшов на правий край і п'яткою скинув пас під простріл – м'яч пішов вздовж лінії воротарського, але в останню мить його вибили.

На 75-й шикарну нагоду мав Чесноков, який зайшов на праву половину штрафного й завдав щільного удару під ближню стійку. Дарлоу врятував Уельс. На 83-й Максим стріляв вже з протилежного краю (неточно), а на 3-й компенсованій йому вдалася шикарна діагональ на дальню штангу – от тільки Жумат до неї не встиг.

На останніх секундах казахи заробили штрафний у 19 метрах від воріт. Мужиков цілив у праву дев'ятку, однак суперника знову врятувала поперечка! Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу збірної Вельса.

Острів'яни очолили турнірну таблицю, випередивши Північну Македонію на два очки – хоча у балканців є гра в запасі. Бельгійців вони випереджають на шість балів, однак вони мають аж три незіграних матчі. Казахи тримаються четвертими з трьома пунктами в активі.

