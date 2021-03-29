Матондо, Робсон-Кану і Робертс покинули табір "драконів" через порушення комендантської години, повідомляє The Athletic.

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Футбольна асоціація Уельсу покарала їх за те, що тріо покинуло свої спальні після відбою. Проте, вони нікого не запрошували в готель і не порушили правила "бульбашки". Однак, функціонери вирішили, що самого факту порушення встановленого протоколу профілактики COVID-19 достатньо для покарання.

Відзначимо, що Матондо та Робертс вийшли в старті збірної Уельсу на спаринг проти Мексики 27 березня, а Робсон-Кану відіграв увесь другий тайм. У стартовому турі відбору на Мундіаль, у якому валлійці програли Бельгії (1:3), грав лише Робертс. Нападник Лідса вийшов на заміну на 66-й хвилині.

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