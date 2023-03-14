Аарон Ремзі став новим капітаном збірної Уельсу після того, як Гарет Бейл оголосив про завершення кар'єри.

Раніше Аарон Ремзі був віце-капітаном збірної Уельсу. Після відходу Бейла з футболу саме він приміряв на себе капітанську пов'язку, інформує офіційний сайт валлійської Асоціації футболу.

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За словами головного тренера збірної Роберта Пейджа, рішення призначити Аарона капітаном команди отримало природний розвиток. Новим віце-капітаном валлійської збірної стане захисник Тоттенхема Бен Девіс.

Свій перший матч з моменту оголошення Бейла про завершення кар'єри збірна Уельсу зіграє 25 березня в Кардіффі проти збірної Хорватії в рамках відбіркового раунду на Євро-2024.