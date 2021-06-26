Уельс і Данія зустрічалися у поєдинку 1/8 фіналу Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Уельс – Данія (0:4) на "Футбол 24".

Матч Уельс – Данія розпочався о 19:00 за київським часом на Йохан Кройф Арені в Амстердамі. Це був перший поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію гри.

На 27-й хвилині Данія відкрила рахунок. Каспер Дольберг класним ударом у дальній кут вивів свою збірну вперед. Перший гол форварда Ніцци на чемпіонаті Європи. Цей м'яч став єдиним до перерви.

Данія стала першим чвертьфіналістом Євро-2020, розбомбивши Уельс у Амстердамі – Дольберг оформив дубль

В дебюті другої половини гри Данія зміцнила свою перевагу. Вже на 48-й хвилині Каспер Дольберг оформив дубль, розстрілявши ворота Уельсу після помилки захисника.

На останніх хвилинах гри підопічні Каспера Юлманда поставили переможну крапку. Спершу Йоакім Меле прибрав захисника і ледь не порвав сітку гарматним ударом у ближній верхній кут. А вже в компенсований час Мартін Брейтвейт забив вчетверте. 4:0 – Данія стала першим чвертьфіналістом Євро-2020 і зіграє з Нідерландами або Чехією.



