Уельс – Іран: стартові склади та онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
11:30 - Читать на русском
Уельс приймає Іран у другому турі Мундіалю. Стартові склади й онлайн-трансляція гри – у цій новині на Футбол 24.
Зустріч розпочнеться о 12:00. Пряма трансляція доступна на сайті й телеканалі Суспільне та на платформі MEGOGO. За основними подіями гри також можна стежити в текстовій онлайн-трансляції Футбол 24.
Уельс – Іран: анонс матчу ЧС-2022, або Спецоперація драконів Бейла зі знешкодження поплічника терористів
Стартові склади команд:
Уельс: Хенессі – Девіс, Родон, Мефам – Вільямс, Ремзі, Ампаду, Робертс – Вілсон, Мур, Бейл (к).
Іран: Х. Хоссейні – Мохаммаді, М. Хоссейні, Пураліганджі, Резаеїн – Хаджсафі (к), Езатолахі, Нуроллахі, Голізаде – Азмун, Таремі.
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