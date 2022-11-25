Збірна Уельсу в рамках 2-го туру групового етапу ЧС-2022 зіграє проти Ірану. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2022, 2-й тур, група В

25 листопада, 12:00, м. Аль-Раян, стадіон "Ахмад бін Алі"

Головний арбітр: Маріо Ескобар (Гватемала)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Чому Іран повинен вилетіти з ЧС–2022?

Важко втриматись від політики, коли мова заходить про участь збірної Ірану на Чемпіонаті світу-2022. Внаслідок обстрілів російських ракет та іранських дронів більшість українців сиділи в пітьмі й без води протягом кількадесят годин – і це ще хороший сценарій. В той же час перси й орки спокійно дивилися матчі Мундіалю, адже FIFA з радістю продала телеправа даним державам.

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Вся адекватна спільнота вимагала не допускати Іран до турніру. Подейкують, що цього просили навіть футболісти збірної Ірану. Можливо, FIFA не наважилась на такий крок, тому що проблеми з правами жінок, роздмухуванням війн та ненависницькою пропагандою є практично у всіх держав Близького Сходу....

...але ж режим аятол атакує і футболістів! Їх заарештовують навіть за підозру щодо співчуття мітингувальникам – зокрема, так сталося з гравцями Перспеполіса, не кажучи вже про легендарного Алі Даеї. FIFA начхати навіть на це.

Значна частина представників збірної Ірану співчуває масштабним протестам у своїй країні, та і загалом "леви" традиційно вважалися "народною" командою. Перед матчем проти Англії вони демонстративно промовчали під звуки гімну – тим не менш, їхній головний тренер звинувачує в усьому Захід, та і прихильників режиму в таборі персів на ЧС-2022 вистачає. Саме тому Уельс повинен викинути Іран з Мундіалю.

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Чи готовий Уельс перемогти?

Валлійці стартували з нічиєї у дуже важливому матчі проти США. З одного боку, "дракони" можуть бути задоволені, адже у першому таймі американці розмазали їх по газону – лише низька кількість моментів та відмова суперника від високого пресингу по перерві втримали Уельс на плаву. Ближче до завершення зустрічі острів'яни навіть притиснули команду Грегга Бехлалтера, чому неабияк сприяв вихід Мура.

З іншого боку, нічия ставить валлійців у залежність від результатів США. З великою ймовірністю, обидві збірні програють Англії, тож необхідно за будь-яку ціну перемагати Іран – і робити це треба з якомога більшою різницею голів. Уельс же не справляє враження результативного колективу.

За весь 2022 рік підопічні Роба Пейджа провели тільки два матчі, у яких вдалося забити більше одного м'яча. Втім, у 2021-му валлійці громили Білорусь (5:1, 3:2) та виносили Туреччину з великою кількістю гострих епізодів (2:0). Тобто, проти розібраних суперників вони здатні видати феєрію.

Але чи розібраний Іран аж настільки і чи здатна атака Уельсу розкривати "автобуси"? Матч проти США показав, що і за відкритої гри "дракони" мало що створюють, збиваючись виключно на кроси та довгі передачі. Нині ще й участь Бейла під питанням – RMC Sport повідомляла, що Гарета бентежить біль у спині.

Чи готовий Іран не зганьбитись вдруге?

Перси провалили перший матч на турнірі. Підопічні Карлуша Кейруша пропустили шість м'ячів від збірної Англії, майже нічого не створивши у відповідь. Британці дозволили провести два голи у власні ворота аж наприкінці зустрічі.

Карлуш Кейруш вперто змушує талановите футбольне покоління грати "автобусом". Щоправда, на попередніх Мундіалях низький оборонний блок Ірану виглядав переконливо – перська команда давала бій усім. У матчі ж з Англією ігрова модель "левів" виглядала дуже неоднозначно.

Британці завдяки кільком нехитрим тактичним прийомам легко розкривали зони на чужій третині поля, не відчуваючи особливих проблем від спротиву персів на стадії розіграшу. Тим не менш, до першого забитого м'яча острів'яни створили всього один момент з гри. Якби не прекрасна гра Магуайра на стандартах, то Англія відправилась на перерву за нулів на табло.

Більшою мірою це пов'язано з особливостями футболу збірної Англії, але факт залишається фактом – Іран тримався. Втім, після того, як табло показало 0:2, Карлуш Кейруш підняв лінію оборони й змусив підопічних інтенсивніше пресингувати. Такий режим гри миттєво завершився ще одним пропущеним м'ячем, а потім ще чотирма – в атаці ж більш агресивна тактика нічим не допомогла.

Високий xG після 35-ї хвилини вдался набити завдяки пенальті та удару зблизька

Поєдинок з англійцями продемонстрував критичну залежність збірної Ірану від свого низького блоку. Якщо Уельсу вдасться забити бодай один раз, то далі "драконам" буде простіше. Перси занадто вразливі для відкритої гри, а от валлійці контратакують блискуче.

Важливо тільки самим не помилятись. Іран має низку високоякісних футболістів, здатних покарати за першу ж помарку – атака з голом Таремі та влучання Азмуна в поперечку воріт Англії слугують яскравим підтвердженням. Досі Уельс демонстрував високу якість гри в обороні, тож саме "драконів" можна назвати фаворитами зустрічі.

Орієнтовні склади на матч Уельс – Іран

Уельс: Хенессі – Ампаду, Родон, Девіс – Робертс, Аллен, Ремзі, Вільямс – Джеймс – Мур, Бейл

Іран: Хоссейні – Мохаррамі, Пураліганджі, Чешмі, Хоссейні, Мохаммаді – Карімі – Нуроллахі, Хаджсафі – Азмун, Таремі

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Уельсу в цьому матчі буде дуже непросто. Іран не стане розкриватись раніше, ніж це стане необхідно – а у Роба Пейджа не настільки потужна атака, щоб розривати автобуси. Валлійці самі воліли б закритись, шукаючи шанс у контргрі. Тим не менш, у "драконів" є кілька тузів.

І мова навіть не про Бейла, хоча він теж є важливим фактором. По-перше, острів'яни дуже небезпечні на стандартах та при подачах – а Іран перші два голи від Англії пропустив саме після таких ситуацій. По-друге, Уельс вміло обороняється – у відборі до ЧС-2022 ця збірна була однією з найкращих за кількістю заблокованих ударів та допущених дотиків у власному штрафному.

Взагалі, валлійці тільки здаються примітивними. Даний колектив надзвичайно грамотно веде позиційну роботу та сильно працює у єдиноборствах. Зазвичай, Уельс забирає усі нічийні м'ячі й нав'язує дуже неприємний сценарій зустрічі.

Коли в суперниках гранди, цього стилю замало, однак "дракони" вкрай небезпечні для сильних середняків на кшталт України, США чи Ірану – таким колективам завжди бракує балансу. Команда Роба Пейджа вміло грає на їхніх вразливостях, тож сьогодні ми схильні поставити на перемогу британців.

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