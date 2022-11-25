Збірна Ірану в компенсований час забила два голи Уельсу, здобувши першу перемогу на Мундіалі в Катарі. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

Гарет Бейл зіграв 110-й матч за збірну Уельсу, ставши рекордсменом національної команди. Перший тайм завершився без голів – забитий м'яч Ірану скасували через офсайд.

Уельс драматично програв Ірану в меншості на 90+8 – шалене везіння і кунг-фу воротаря не врятували Бейла та Ко

Наприкінці гри Вейн Хеннесі отримав пряму червону картку за брутальний фол. Перше вилучення на чемпіонаті світу-2022. У меншості валлійці не встояли, пропустивши два голи в компенсований час.

Спершу Чешмі на 90+9 хвилині дальнім ударом відкрив рахунок. Уельс побіг відігруватися, але Іран піймав суперника на контратаці та забив другий гол. Його автором став Резаеїн. 0:2 – Іран набрав перші три очки на ЧС-2022. Уельс має один бал.