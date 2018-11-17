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Уельс – Данія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

10:31 61 Читать на русском
Уельс – Данія – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Уельс – Данія / офіційний сайт УЄФА

Збірна Данії зуміла на виїзді здолати команду Уельсу в рамках 5-го туру Ліги націй. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Данці зуміли відкрити рахунок наприкінці першого тайму. Це Ніколай Йоргенсен влучним ударом завершив класну контратаку збірної Данії.

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Решту голів команди приберегли на кінець поєдинку. Спочатку Брейтуейт подвоїв перевагу скандинавів, а на 90-й хвилині Гарет Бейл у ближньому бою переграв Каспера Шмейхеля й відправив м'яч вже в порожні ворота. Отже, 2:1 за данцями – результат, що дозволив команді Аге Харейде забезпечити вихід до дивізіону B.

Ліга націй. Дивізіон С

Уельс – Данія – 1:2

Голи: Бейл, 90 – Йоргенсен, 43, Брейтуейт, 88

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга націй5 тур

Уельс - Данія: П'ятниця 16 листопада 2018

Уельс
Матч завершено
1 : 2
Данія
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Ліга націй Данія Данія Уельс Уельс Відеоновини Уельс - Данія
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