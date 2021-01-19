"Чи стало розставання з Олександрією для мене несподіванкою? Чесно кажучи, я був дуже здивований. Я підозрював, що до цього все йшло, оскільки у мене було мало ігрової практики. Але я думав, що наставник дасть мені можливість повністю адаптуватися після складної травми. Виявилося, що все не так, як я припускав...

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Шкодую, що покидаю рідну команду. Якщо чесно, хотілося завершити активну кар'єру саме в Олександрії. Що ж, доведеться закінчувати з футболом в іншому клубі. Чим аргументувало керівництво Олександрії наше розставання? Банальні фрази, мовляв, команда буде омолоджуватися. Бутси на цвях вішати я не збираюся. Принаймні, у мене є бажання, фізичні і моральні сили продовжувати грати. Я ще побігаю.

Було пару варіантів, але відповіді я поки не дав. Чекаю кращої пропозиції. Були розмови про УПЛ, але більшою мірою це Перша і Друга ліга. Проте вважаю, що у Другу лігу мені ще зарано. Для мене головне, щоб тренер був в мені зацікавлений. Фінансова сторона тут на другому плані. Я хочу мати якомога більше ігрової практики. Команди Першої ліги лише починають виходити з відпустки, тому сподіваюся, що зможу бути корисним амбітному колективу", – сказав Грицук у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Василь приєднався до Олександрії у липні 2012 року вільним агентом. У поточному сезоні провів за команду Шарана 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

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