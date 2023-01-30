Верона та Удінезе в поєдинку 20-го туру чемпіонату Італії 2022/23 переможця не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Верона у завершальному матчі 20-го туру Серії А гостювала в Удіне. Команді було надзвичайно важливо перемогти, адже вона перебувала в зоні вильоту – а до рятівної 17-ї позиції не вистачало всього 6 очок. Висока мотивація вилилась у високий пресинг одразу зі стартовим свистком, що принесло швидкий гол.

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Вже на 4-й хвилині Лазовіч перехопив м'яч на чужій половині й завдав удару метрів з 25-ти. М'яч зрикошетив від голови Бекао й перелетів через голкіпера Удінезе, залетівши у ворота. 0:1! Взяття воріт записали саме на захисника фріульців.

Втім, щастя гостей тривало недовго. Через 17 хвилин Самарджіч зрівняв рахунок, прийнявши скидку від Бету й пробивши у лівий нижній кут. 1:1! У цьому сезоні Серії А Лазар відзначився чотирма голами й віддав один асист – 20-річний німець став наймолодшим півзахисником у поточному чемпіонаті, якому вдалося стати залученим до п'яти забитих м'ячів.

І до голу Самарджіча, і після нього Удінезе виглядав значно активніше. Господарі провели 25 ударів, награвши на 2,24 очікуваних голів. Тим не менш, веронці доволі гостро контратакували. Попри такий веселий футбол, нових голів фанати на Дачія Арені так і не побачили. Фінальний свисток зафіксував нічию.

Удінезе набрав 29 очок і залишився на сьомій позиції в турнірній таблиці Серії А. Верона ж тримається на вісімнадцятій сходинці, відстаючи від найближчого суперника (Спеції) на п'ять пунктів.

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