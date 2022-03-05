Удінезе втримав перемогу над Сампдорією
Удінезе в рамках 28-го туру Серії А зазнав поразки від Удінезе (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2021/22, 28-й тур
Удінезе – Сампдорія – 2:1
Голи: Деулофеу, 4, Удогі, 12 – Капуто, 13
Кальярі – Лаціо – початок о 21:45
Програму дня в Серії А відкривав поєдинок між Удінезе й Сампдорією. Наш Владислав Супряга в заявку не потрапив, а його підопічні програли – причому все вирішилось у стартові 13 хвилин. Генуезці пропустили гол вже на 4-й (відзначився Деулофеу), а Удогі на 12-й подвоїв перевагу фріульців – втім, Капуто відіграв один м'яч рівно за хвилину. 2:1!
Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Внаслідок цієї поразки Сампа опустилася на 16 місце, а від зони вильоту її відділяють всього 4 залікових бали.
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