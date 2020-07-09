Удінезе розтрощив СПАЛ у рамках 31-туру Серії А

СПАЛ розгромно поступився Удінезе. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2019/20, 31-тур
СПАЛ – Удінезе – 0:3
Голи: Де Пауль, 18, Чука, 35, Лазанья, 81
Верона – Інтер – початок о 22:45
СПАЛ приймав Удінезе. Гості зуміли забезпечити собі комфортну перевагу в рахунку ще до кінця першої половини зустрічі. На 19-й Де Пауль, після помилки захисника у штрафному, в дотик пробив по центру воріт. Трохи згодом, перевагу закріпив Окака Чука. Він замкнув простріл у карний майданчик влучним ударом під перекладину.
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У другому таймі ситуація на полі не змінилась – контроль м'яча був за Удінезе. На 81-й остаточного розгрому господарям завдав Лазанья. Він вийшов віч-на-віч із воротарем та красиво його обіграв. СПАЛу небезпечних моментів створити так і не вдалось. Фінальний свисток зафіксував перемогу Удінезе – 3:0
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