Чемпіонат Італії 2020/21, 31-й тур

Кротоне – Удінезе – 1:2

Голи: Сімі, 68 (пен) – Де Пауль, 41, 74

Вилучення: Де Пауль, 90

Сампдорія – Верона – 3:1

Голи: Янкто, 46, Габб'ядіні, 73 (пен), Торсбю, 82 – Лазовіч, 13

Сассуоло – Фіорентина – початок о 19:00

Кальярі – Парма – початок о 21:45

Кротоне за сім турів до кінця чемпіонату відставав на 12 очок від рятівної сімнадцятої позиції. Звісно, в таких умовах про збереження прописки в еліті вже не може йти мови, але бодай перервати серію у чотири поразки команда була зобов'язана – благо, з Удінезе у рідних стінах цілком реально сподіватись на якусь нічию. Втім, завдання виявилось провальним.

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Фріульці відкрили рахунок на 41-й хвилині внаслідок вривання Нестеровскі на лівий край штрафного та пасу під удар де Паулю. В середині другого тайму Кротоне відігрався з пенальті, який реалізував Сімі, однак вже на 74-й де Пауль оформив дубль – 1:2! Цей рахунок господарі вже не змінили, хоча на 90-й хвилині де Пауль ще й червону картку отримав. Фінальний свисток зафіксував впевнену звитягу Удінезе, якому вдалося перервати серію у чотири матчі без перемог.

У паралельному поєдинку зустрічалися середняки – Сампдорія приймала Верону. Гості відкрили рахунок вже на 13-й хвилині завдяки блискучому пострілу Лазовіча зі стандарту, а господарі до перерви так і не відігрались. Втім, вже за 53 секунди після неї генуезці забили у відповідь – це Янкто завдав удару з лету внаслідок відскоку на лівий край штрафного. 1:1!

Після цього підопічні Клаудіо Раньєрі збільшили оберти. На 73-й хвилині це вилилось у пенальті, який реалізував Габб'ядіні, а крапку у зустрічі поставив точний удар Торсбю на 82-й – 3:1! Верона після цього так і не прийшла до тями. Сампдорія святкує перемогу.

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