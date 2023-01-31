Екс-форвард Тігрес Флоріан Товен став гравцем Удінезе. Про це "зебри" повідомили у своїх соцмережах.

Чемпіона світу-2018 вигнали з клубу – гравець шокований і готовий іти до суду

Після того, як мексиканський клуб розірвав контракт з Товеном, 30-річний француз вирішив повернутися до Європи. У складі Тігрес нападник провів півтора року. За цей час він взяв участь в 38 матчах, забив 8 голів та віддав 5 передач.



Флоріан Товен підписав контракт з Удінезе до 2025 року. Для француза це шанс відновити свою кар’єру та повернутися до збірної Франції, в яку його не викликали із червня 2019 року.

"Макрон попросив Францію програти, щоб зберегти обличчя Мессі": шана українським електрикам, або Кінець вічної дискусії