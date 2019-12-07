Удінезе на власному полі не втримав перемогу над Наполі

У матчі 15-го туру Удінезе приймав Наполі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Наполі останні шість матчів не знав смаку перемог. Тож поїздка у гості до Удінезе розглядалась Анчелотті і компанією як хороша спроба обнулити сумну статистику. Тим більше, що і "б’янконері" у цьому сезоні зірок з неба не хапають.

Незважаючи на перевагу гостей у володінні м’ячем більша половина тайму фактично пройшла без моментів. Перший більш-менш небезпечний епізод біля воріт Наполі одразу ж призвів до гола: Секо Фофана віддав передачу на Кевіна Лазанью і той, увірвавшись до штрафного майданчика і опинившись віч-на-віч з голкіпером, сильно пробив у верхній кут воріт. Шок і знервованість неаполітанців арбітру довелось "гасити" жовтими картками.

По перерві партенопейці ще більше притисли Удінезе до своїх воріт, однак захист і голкіпер господарів Хуан Муссо діяли бездоганно. Та на 69-й хвилині захисна машина "біло-чорних" дала збій і Пйотр Зєлінскі не міг не скористатись цим шансом: підхопивши м’яч зліва, він увірвався у штрафний майданчик і, змістившись ближче до одинадцятиметрової позначки, пробив у лівий кут воріт. Голкіпер навіть не встиг зреагувати на цей постріл.

Непогану можливість вивести свою команду вперед мав Дріс Мертенс, однак м'яч після його удару вдотик пролетів поруч із лівою стійкою.

Нічия принесла Удінезе 15 очок і 15-ту сходинку турнірної таблиці, Наполі набрав 21 бал і залишився сьомим.

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