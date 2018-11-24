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Удінезе мінімально переміг Рому: 13-й тур Серії А, матчі суботи

17:57 71 Читать на русском
Удінезе мінімально переміг Рому: 13-й тур Серії А, матчі суботи
Удінезе – Рома – 1:0 / фото ФК Рома

У матчі 13-го туру Серії А фріульский клуб несподівано переграв римських "вовків".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 13-й тур

Удінезе – Рома – 1:0

Голи: Де Пауль, 54

Рома приїхала на матч з Удінезе у дещо ослабленому складі – в старті не знайшлося місця ні Джеко, ні Ундеру, ні Флоренці. Тим не менш, в атаці "вовки" виглядали непогано через активність Стефана Ель-Шаараві, якому вдалися кілька небезпечних ударів. Удінезе класно відповів лише один раз – на 20-й хвилині Пузетто метрів з 11-ти пробив головою повз дальню штангу. Другий гострий момент фріульців вже призвів до голу: на 54-й хвилині Де Пауль на дриблінгу прорвав оборону гостей, вийшов віч-на-віч з голкіпером та переграв його – 1:0. Через вісім хвилин Пузетто міг подвоїти перевагу, однак його гол скасували через офсайд.

Рома так і не змогла відігратися, після фінального свистка залишившись із 19 очками на 6-й позиції в турнірній таблиці. Удінезе набрав 12 залікових балів та піднявся на 16-е місце.

Ювентус – СПАЛ – початок о 19:00

Інтер – Фрозіноне – початок о 21:30

Італія13 турФріулі (Удіне)

Удінезе - Рома: Субота 24 листопада 2018

Удінезе
Матч завершено
1 : 0
Рома
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Удінезе Удінезе Рома Рома Італія Удінезе - Рома
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