Італійський нападник Вулверхемптона Патрік Кутроне знову може змінити клубну прописку.

Фіорентина достроково попрощалася з Кутроне

Середняк Серії А – Удінезе – розпочав переговори з "вовками" щодо переходу 23-річного форварда до табору "б'янконері", повідомляє журналіст Фабріціо Романо на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер. Вулверхемптон погодився відпустити Кутроне після того, як взяв в оренду з правом викупу 29-річного форварда Реала Сосьєдад Вілліана Хосе.

Нагадаємо, Кутроне – вихованець Мілана, в системі якого перебував з 2006 року. В липні 2019-го перейшов у Вулверхемптон за 22 млн євро. 10 січня 2020 року "вовки" віддали Патріка в оренду у Фіорентину з правом подальшого викупу за 3 млн євро, однак згодом достроково розірвали угоду і повернули гравця на Туманний Альбіон. Transfermarkt оцінює італійця у 12 млн євро.

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