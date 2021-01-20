Удінезе та Аталанта 20 січня 2021 року зустрічаються у перенесеному поєдинку 10 туру чемпіонату Італії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24". Руслан Маліновський знову виходить з перших хвилин.

Ще один безпросвітний борець за виживання проти команди українця. Матч, як і онлайн-трансляція Удінезе – Аталанта на "Футбол 24", стартує о 16:00. Фріульці набрали лише 3 очки за останні 7 турів Серії А. Після невдачі з Дженоа "Богиня" отримала блискучу нагоду реабілітуватися і вирватися на 3 місце в разі перемоги та посунути Рому екс-наставника донецького Шахтаря (Паулу Фонсеки) за межу зони ЛЧ. Бергамаски незмінно били удінців у попередніх 5 зустрічах. Причому різниця голів просто захмарна – 17:4, у середньому 3,4 на 0,8. Де дивитися матч Удінезе – Аталанта онлайн? Гру транслюють oll.tv за підпискою, а також канал "Футбол 1".

Аталанта не переграла одного з аутсайдерів – Маліновський провалив матч Серії А і втратив супершанс

Після невдачі в минулому турі Гасперіні не зневірився в послугах хавбека збірної України. Маліновський втретє за останні 6 днів виборює місце в основі Аталанти. В атаці йому несподівано складають компанію росіянин Олексій Міранчук та колумбієць Луїс Мурієль – гравці, які переважно виходять на заміну. Водночас відразу 5 футболістів основи починають у запасі: Джімшиті, Госенс, Фройлер, Ілічіч та Сапата.