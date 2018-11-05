Удінезе – Мілан – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У матчі 11 туру Серії А Мілан на останніх секундах матчу переміг на виїзді Удінезе. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Удінезе в рамках 11 туру Серії А вдома приймав Мілан. "Россонері" мали ігрову перевагу, але не могли реалізувати свої шанси. На 90+5 у складі "фріульців" вилучення отримав Брам Нейтінк, а через 2 хвилини Алессіо Романьйолі забив у другому матчі поспіль і приніс перемогу гостям.

Мілан у компенсований час вирвав перемогу над Удінезе: 11 тур Серії А, матчі неділі

Мілан після 11 турів має 21 очко і перебуває на 4 сходинці в турнірній таблиці Серії А, тоді як Удінезе на 16 позиції з 9 пунктами.

Італія. Серія А, 11 тур

Удінезе – Мілан – 0:1

Гол: Романьйолі, 90+7

Вилучення: Нейтінк, 90+5