– Як команда готувалася до цього матчу? На яких аспектах гри акцентували увагу під час підготовки?

– Готувалися до цього поєдинку так, як і до будь-якого іншого. Ретельно розібрали суперника, розуміли, що потрібно робити на полі. На жаль, не використали свої моменти – це стало ключовим.

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– Ви пропустили єдиний гол у матчі. Чи можете пояснити, що сталося в тому епізоді?

– Пам’ятаю, що була обрізка, потім простріл, і суперник пробив з-під наших захисників. Удару я навіть не бачив – все сталося раптово.

– Які настанови отримали від тренерського штабу під час перерви? Чи вдалося реалізувати їх у другому таймі?

– Нам сказали, що потрібно додати агресії, більше доводити атаки до завершення. У цілому, старалися, намагалися тиснути, але знову ж – не вистачило реалізації.

– Під час гри було чимало емоційних реакцій з вашого боку. Що стало причиною таких емоцій, і чи вплинули вони на вашу гру?

– Я завжди емоційно реагую під час гри, бо віддаюся на повну. Було багато обрізок, і я намагався підказати, "прикрикнути", але це без жодних претензій – кожен викладався, всі намагалися витягнути гру. Хотіли щонайменше зрівняти.

– Як оцінюєте загальну гру команди проти Олександрії? Що, на вашу думку, завадило хоча б зрівняти рахунок?

– Думаю, нам трохи не вистачає майстерності. У суперника підбір футболістів вищого рівня, і це було видно. Ми боролися, але цього виявилося недостатньо, щоб зрівняти рахунок.

– Попереду важливий матч проти лідера чемпіонату. Як плануєте підготуватися до цієї гри, і чи впливає турнірне становище на психологічний настрій команди?

– Спочатку маємо ще 30 хвилин догравання із Зорею, тому зосереджені на найближчому матчі. А вже потім – гра з лідером. Звісно, психологічний тиск є: ми чудово розуміємо, що не маємо права на помилку. Виходимо на кожен матч, як на останній.

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