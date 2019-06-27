Удари, ляпаси і синці – Супряга та Булеца пройшли посвячення в СК Дніпро-1

Новачки СК Дніпро-1 провели перше тренування з командою.

Гравці Динамо Владислав Супряга та Сергій Булеца, які наступний сезон на правах оренди проведуть у складі СК Дніпро-1, пройшли посвячення в новій команді.

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Разом з іншими новачками дніпрян киянам довелося пройти через "коридор", ухиляючись від ударів і ляпасів своїх нових одноклубників.

До слова, Булеца та Супряга стали чемпіонами світу у складі збірної України U-20, при цьому Сергій отримав "Срібний м’яч" турніру, забивши на ньому три голи та віддавши дві результативні передачі. Своєю чергою Владислав став героєм фінального поєдинку, оформивши дубль у ворота Південної Кореї (3:1).

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