toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Удари, ляпаси і синці – Супряга та Булеца пройшли посвячення в СК Дніпро-1

15:40 152 Читать на русском
Удари, ляпаси і синці – Супряга та Булеца пройшли посвячення в СК Дніпро-1
Владислав Супряга / фото із соцмереж

Новачки СК Дніпро-1 провели перше тренування з командою.

Гравці Динамо Владислав Супряга та Сергій Булеца, які наступний сезон на правах оренди проведуть у складі СК Дніпро-1, пройшли посвячення в новій команді.

"Платив свої гроші, щоб Супряга не йшов у Динамо чи Шахтар": про чемпіона світу говорять від Барселони до Мілана

Разом з іншими новачками дніпрян киянам довелося пройти через "коридор", ухиляючись від ударів і ляпасів своїх нових одноклубників.

До слова, Булеца та Супряга стали чемпіонами світу у складі збірної України U-20, при цьому Сергій отримав "Срібний м’яч" турніру, забивши на ньому три голи та віддавши дві результативні передачі. Своєю чергою Владислав став героєм фінального поєдинку, оформивши дубль у ворота Південної Кореї (3:1).

Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ

blog_ava
Морозюк підписав повноцінний контракт з Різеспором
14:59
2387
Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 футбольні курйози Відеоновини Сергій Булеца Сергій Булеца Владислав Супряга Владислав Супряга Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
42
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук