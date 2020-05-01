toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Удар з відскоком": Шахтар пригадав шедевральний постріл Срни у ворота Дніпра

1 травня 15:19 487 Читать на русском
"Удар з відскоком": Шахтар пригадав шедевральний постріл Срни у ворота Дніпра
Даріо Срна / ФК Шахтар

Асистент головного тренера Шахтаря Даріо Срна продовжує отримувати привітання з приводу своїх уродин.

На честь дня народження легенди клубу Даріо Срни донецький Шахтар опублікував у своїх соцмережах постріл 8-річної давності у ворота Дніпра. Бездоганне завершення хорватом подачі з кутового з льоту не залишило жодних шансів Яну Лаштувці.

"Хорватський Кафу": ФІФА красиво привітала Срну з першим днем народження на пенсії

Нагадаємо, у тому матчі "гірники" на власному полі святкували перемогу 2:1. Рахунок вже на 9-й хвилині відкрив Руслан Ротань. В середині тайму Генріх Мхітарян відновив статус-кво. А під кінець матчу своє вагоме слово сказав Срна, поставивши крапку у цьому поєдинку.

25 найвидатніших гравців-легіонерів в історії футболу незалежної України

blog_ava
Перший український футболіст заразився коронавірусом – ЗМІ оприлюднили його ім'я
11:33
3479
Теги
Шахтар Шахтар Відеоновини Дніпро Дніпро Даріо Срна Даріо Срна Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Руслан Ротань Руслан Ротань Ян Лаштувка Ян Лаштувка
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
хв
Гірник-Спорт
00:00
Авангард
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук