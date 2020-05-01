"Удар з відскоком": Шахтар пригадав шедевральний постріл Срни у ворота Дніпра

Асистент головного тренера Шахтаря Даріо Срна продовжує отримувати привітання з приводу своїх уродин.

На честь дня народження легенди клубу Даріо Срни донецький Шахтар опублікував у своїх соцмережах постріл 8-річної давності у ворота Дніпра. Бездоганне завершення хорватом подачі з кутового з льоту не залишило жодних шансів Яну Лаштувці.

"Хорватський Кафу": ФІФА красиво привітала Срну з першим днем народження на пенсії

Нагадаємо, у тому матчі "гірники" на власному полі святкували перемогу 2:1. Рахунок вже на 9-й хвилині відкрив Руслан Ротань. В середині тайму Генріх Мхітарян відновив статус-кво. А під кінець матчу своє вагоме слово сказав Срна, поставивши крапку у цьому поєдинку.

25 найвидатніших гравців-легіонерів в історії футболу незалежної України