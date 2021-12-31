Півзахисник Шахтаря Алан Патрік отримав визнання від прихильників за свій диво-гол.

"Гірники" за допомогою вболівальників визначили автора найкращого голу року. Ним став Алан Патрік, повідомляє офіційний Twitter клубу.

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У голосуванні переміг саме його м'яч Бенфіці в 1/16 фіналу Ліги Європи. Патрік вправно ударом з льоту відправив круглого у ворота, а донеччани пройшли далі.

Зауважимо, у поточному сезоні Шахтар теж братиме участь у плей-офф ЛЄ, а в 1/16 зустрінеться з Маккабі Тель-Авів.

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