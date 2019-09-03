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"Удачі, Великий", – Лунін зворушливо попрощався із Навасом

14:11 56 Читать на русском
"Удачі, Великий", – Лунін зворушливо попрощався із Навасом
Кейлор Навас та Андрій Лунін / фото: ФК Реал Мадрид

Голкіпер Вальядоліда та збірної України Андрій Лунін побажав удачі своєму конкуренту в мадридському Реалі Кейлору Навасу.

"Удачі, Великий. Для мене було великим задоволенням вчитися в тебе і працювати разом", – написав Лунін у своєму дописі в Instagram.

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Зазначимо, що Навас перейшов до ПСЖ, підписавши контракт терміном на 4 роки, тоді як в Реалі виступатиме Альфонс Ареола на правах оренди.

Нагадаємо, саме через Наваса Андрій Лунін був змушений перейти у Вальядолід на правах оренди.

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