"Удачі, Великий", – Лунін зворушливо попрощався із Навасом

Голкіпер Вальядоліда та збірної України Андрій Лунін побажав удачі своєму конкуренту в мадридському Реалі Кейлору Навасу.
"Удачі, Великий. Для мене було великим задоволенням вчитися в тебе і працювати разом", – написав Лунін у своєму дописі в Instagram.
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Зазначимо, що Навас перейшов до ПСЖ, підписавши контракт терміном на 4 роки, тоді як в Реалі виступатиме Альфонс Ареола на правах оренди.
Нагадаємо, саме через Наваса Андрій Лунін був змушений перейти у Вальядолід на правах оренди.
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