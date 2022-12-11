"Удачі Франції": прем'єр-міністр Великобританії дотримав слова після вильоту Англії з ЧС-2022
Ріші Сунак прокоментував поразку з"трьох левів" від французів (1:2) у чвертьфіналі Мундіалю в Катарі.
"Харрі Кейн та команда зробили все можливе, але не вдалось. Вони можуть пишатися собою.
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Бажаю успіху збірній Франції у наступному раунді", – написав Сунак на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.
Нагадаємо, перед матчем він пообіцяв Еммануелю Макрону, що у разі невдачі збірної Англії підтримає Францію у півфіналі ЧС-2022.
До слова, наступним суперником "трикольорових" стане Марокко, яке напередодні сенсаційно вибило з турніру Португалію. Поєдинок відбудеться 14 грудня о 21:00.
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