Ріші Сунак прокоментував поразку з"трьох левів" від французів (1:2) у чвертьфіналі Мундіалю в Катарі.

"Харрі Кейн та команда зробили все можливе, але не вдалось. Вони можуть пишатися собою.

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Бажаю успіху збірній Франції у наступному раунді", – написав Сунак на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, перед матчем він пообіцяв Еммануелю Макрону, що у разі невдачі збірної Англії підтримає Францію у півфіналі ЧС-2022.

До слова, наступним суперником "трикольорових" стане Марокко, яке напередодні сенсаційно вибило з турніру Португалію. Поєдинок відбудеться 14 грудня о 21:00.

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