"Зараз здається, що збірна Іспанії могла б виграти це Євро. Однак Німеччина та Франція теж добре грають, також Англія, безумовно, має заграти краще. Що стосується Копа Амеріка, то цей турнір можуть виграти Аргентина або Бразилія, а також Колумбія та Уругвай. Буквально вчора я листувався з цього приводу з Аліссоном – не можу визначитися з фаворитом!", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

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Наразі колишній тренер Ліверпуля багато часу проводить на Балеарських островах. У цьому районі він придбав собі розкішну віллу і відпочиває після дев'яти років, проведених у Ліверпулі. "Мені подобається тут практично все, але я провів на Мальорці занадто мало часу. Мені ще належить відкрити для себе нові місця", – зазначив німець.

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