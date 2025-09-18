"Повертатися до Англії завжди приємно. Я мав можливість попрацювати з двома топ-клубами, Челсі і Тоттенхемом. Ці враження залишаються в пам'яті, як і рівень та атмосфера. Тренерська робота в Англії була чудовим досвідом з усіх боків.

Приїхати в Манчестер з Наполі на матч Ліги чемпіонів після завоювання Скудетто – це джерело гордості. Історія Сіті говорить сама за себе. Це топ-клуб із топ-тренером. Ми підходимо до цього матчу зі смиренністю і логотипом Скудетто на наших футболках.

Ми хочемо підходити до матчів в Європі зі скромністю. Я думаю, що не помилюся, якщо порівняю нас з учнями, які протистоять своїм вчителям. Ми хочемо зрозуміти, як просувається процес, який ми почали минулого року", – цитує Конте Corriere dello Sport.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Наполі відбудеться вже сьогодні, 18 вересня, початок о 22:00.

