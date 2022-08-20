Участь у новому чемпіонаті України з футболу серед аматорів підтвердили 12 клубів, повідомляє офіційний сайт ААФУ.

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В турнірі виступатимуть: Дружба (Мирівка, Київська область), ФК Біла Церква (Київська область), Штурм (Шпитьки, Київська область), Атлет (Київ), Локомотив (Київ), ВПК-Агро (Вишневе, Дніпропетровська область), Зірка (Кропивницький), Олімпія (Савинці, Полтавська область), Мотор (Запоріжжя).

Термін прийому заявок на участь у змаганнях продовжено до 26 серпня. Після цієї дати буде визначено формат змагань та сформовані групи учасників чемпіонату України за територіальним принципом. Додамо, що в попередньому розіграші чемпіонату України серед аматорів брали участь 29 команд, які були поділені на три групи (2 по 10 і 9 команд у третій).

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