Воротар збірної Шотландії Ліам Келлі продовжить контракт із Мазервеллом на півтора місяця, щоб його клуб отримав бонусні виплати від УЄФА за участь гравця на Євро-2024.

У Шотландії, на відміну від більшості країн, контракти гравців діють до кінця травня, а не до кінця червня. Тому Келлі, який вирішив покинути Мазервелл влітку заради переходу в Рейнджерс, є вільним агентом. Однак голкіпер хоче, щоб його клуб отримав гроші від УЄФА – і тому погодився поставити підпис під новим контрактом. Термін нової угоди діятиме до середини липня, інформує ВВС.

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Шотландські гравці отримують близько шести тисяч євро на день з великого компенсаційного кошика УЄФА – організація почне відлік за десять днів до першого матчу. Таким чином, Мазервелл отримає як мінімум близько 125 тисяч євро за три тижні, поки Келлі буде присутній на турнірі. Ця сума може збільшитися рівно вдвічі, якщо команді Стіва Кларка вдасться дійти до фіналу турніру.

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