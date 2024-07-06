"Перехід у Полісся? Це неправда! Я не збираюся і ніколи не збирався переходити в Полісся", – сказав Цітаішвілі у коментарі Sport-Express.

Цітаішвілі перейде в Полісся – житомирці перехопили чемпіона світу у представника Туреччини

Також футболіст відреагував на питання, де продовжить кар'єру – у турецькому Коньяспорі чи повернеться в київське Динамо. "Цього не скажу, я лише кажу, що Полісся – це неправда", – додав Георгій.

До слова, 30 червня завершилась оренда Цітаішвілі з Динамо Батумі. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

Цітаішвілі брав участь на Євро-2024 зі збірною Грузії. Сакартвело сенсаційно вийшли з групи, але в 1/8 фіналу поступились Іспанії (1:4).

Динамо ризикує згубити ще двох потенційних зірок – відсутність системи і несолідне ставлення ведуть до зневіри