Центральний захисник збірної Еквадору змінить Антверпен на Айнтрахт. Футболіст вже підписав контракт до 2028 року, повідомляє сайт німецького клубу.

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Спортивний директор "орлів" Маркус Кроше високо оцінює трансфер: "Це важливий перехід для нас на наступний сезон. Вільям ще молодий, але вже має міжнародний досвід. Перш за все, його вирізняє швидкість і сила в боротьбі за м'яч. Ми раді, що він обрав Айнтрахт, і хочемо розвивати його великий потенціал".

Поточний сезон 21-річний Пачо дограє у Бельгії, а вже влітку перебереться у Німеччину. Його нинішній колектив заробить на трансфері 9 мільйонів євро. Вільям чудово виступає за Антверпен – аж 39 матчів у цій кампанії в усіх турнірах. 28 березня він дебютував за збірну Еквадору.

Нагадаємо, німецький колектив цього сезону доволі вдало грав у Лізі чемпіонів, вперше у своїй історії дійшовши до 1/8 фіналу. Щоправда, поступився Наполі 0:5 за сумою двох матчів.

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