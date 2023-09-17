Чемпіонат Франції, 5-й тур

Ренн – Лілль – 2:2

Голи: Ассіньон, 74, Салах, 89 – Йоро, 33, Діакіте, 62

Ланс – Метц – 0:1

Гол: Асоро, 37

Перший тайм між Ренном та Ліллем видався досить напруженим і майже без моментів, вся боротьба була зосереджена в центрі поля. Команди за 45 хвилин на двох завдали лише три удари по воротах. Втім, підопічні Фонсеки змогли організувати гол. В штрафному майданчику після стандарту швидше за всіх зорієнтувався протеже тренера Лені Йоро. По перерві Діакіте подвоїв перевагу Лілля. Здавалось, що "доги" вже поклали три очки собі в кишеню, але Ренн несподівано включився в матч. Ассіньон і Салах за 15 хвилин вирвали для своєї команди нічию.

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Ланс, на якого чекає Ліга чемпіонів, перебуває не в найкращій формі. Зустріч проти новачка Ліги 1 могла допомогти команді Франка Еса вийти з кризи. Втім, тотальне невезіння переслідувало господарів поля протягом 90 хвилин. Метц забив у ворота Бріса Самба, завдавши лише один удар. Ланс намагався відігратися і мав перевагу у володінні, створював раз за разом небезпечні моменти. Але жоден з 10 ударів у площину воріт не приніс бажаного результату. Арбітриня матчу Стефні Фраппар зафіксувала третю поразку поспіль команди Франка Еса.

Лілль та Метц набрали по вісім балів та перебувають на п'яті та шостій сходинках відповідно. Ренн – сьомий, маючи 7 очок. А Ланс досі бовтається в зоні вильоту з одним пунктом.

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