Учасник Ліги чемпіонів оформив крадіжку головної трансферної цілі Динамо
22:20 - Читати іншою мовою
Саліфу Сума офіційно перейшов у шведський Мальме.
Вінгер азербайджанської Зіри Саліфу Сума оформив свій трансфер у Мальме. Про це повідомила прес-служба шведської команди.
Клуб, який вигравав Лігу чемпіонів, запропонував 15 мільйонів за зірку Динамо
21-річний гвінеєць обійшовся Мальме у 1,3 мільйона євро згідно з даними порталу Transfermarkt.
Нагадаємо, що Сума був пріоритетною ціллю київського Динамо, але трансфер гравця зірвався в останній момент.
Шведський Мальме, як і команда Олександра Шовковського, бере участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Динамо розгромило Хамрун у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів – Буяльський оформив гол+пас
Найкращі казино
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.
Бонус не є безоплатним та передбачає внесення ставки
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter