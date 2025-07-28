Вінгер азербайджанської Зіри Саліфу Сума оформив свій трансфер у Мальме. Про це повідомила прес-служба шведської команди.

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21-річний гвінеєць обійшовся Мальме у 1,3 мільйона євро згідно з даними порталу Transfermarkt.

Нагадаємо, що Сума був пріоритетною ціллю київського Динамо, але трансфер гравця зірвався в останній момент.

Шведський Мальме, як і команда Олександра Шовковського, бере участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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