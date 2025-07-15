"Футбол 24" перевірив усі нещодавні чутки навколо українців у Ла Лізі. Так, і Віктор Циганков, і Андрій Лунін мають варіанти "втечі" з Жирони та Реала відповідно.

Циганкова знову почали відправляти до АПЛ – тепер українця пов'язують з досить скромними Крістал Пелас, Евертоном та Саутгемптоном (вилетів до Чемпіоншипа за підсумками минулого сезону). Однак, наставник Жирони Мічел наполягає на збереженні Циганкова у складі, якого бачить одним з гравців, навколо яких будуватиме команду.

Лунін потрапив у шорт-лист учасника ЛЧ від Ла Ліги – українцю дадуть те, чого не може запропонувати Реал

Андрій Лунін не має гарантій місця в основі Реала, а тому чутки про відхід українського воротаря з Мадрида не вщухають. Українець потрапив на радари Вільяреала, який не має стабільного "першого номера" та хоче посилити воротарську позицію перед стартом Ліги чемпіонів 2025/26. Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".