Вальтер Бенітес покине влітку ПСВ на правах вільного агента – клуб і гравець не змогли домовитися про новий контракт. Про це інформує VI.

Кривдник Шахтаря в ЛЧ може переманити зірку "гірників" – гравець збірної України феєрив в очній зустрічі команд

32-річний Бенітес приєднався до ПСВ влітку 2022 року, перейшовши з Ніцци. Відтоді він зіграв 91 матч в Ередивізі, а також виступав за ПСВ у Лізі чемпіонів і Лізі Європи. У цей період він також дебютував за збірну Аргентини.

Спочатку ПСВ не пропонував Вальтеру продовжити контракт. Цю пропозицію було висунуто в грудні минулого року, проте сторони не досягли щодо неї угоди. Бенітес і його оточення чекали нової пропозиції від ПСВ, але цього так і не сталося. Наразі ПСВ продовжує пошуки нового основного воротаря.

Раніше повідомлялося, що ПСВ зацікавлений у послугах голкіпера Шахтаря Дмитра Різника.

Шахтар не без проблем розгромив Верес – Кевін та Судаков зробили результат, екс-гравець Динамо ледь не покарав Різника