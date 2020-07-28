"У**буй звідси": фанати Динамо ображали Луческу і не пустили доньку Суркіса на стадіон (18+)

Фанати киян зібралися навколо стадіону ім.Лобановского, який приймав спаринг команди U-19, повідомив журналіст Олег Ящук у своєму Instagram.

"Враження, що Шахтар принижений і ображений": донька Лобановського схвалила призначення Луческу в Динамо

На арену приїхав і новоспечений тренер Динамо Мірча Луческу. Ультрас київського гранда заздалегідь попередили про своє негативне ставлення до румуна, тому їхні образи на адресу Містера не здивували: "Давай-но, у**буй звідси!". Також неприємний інцидент трапився з донькою Ігоря Суркіса, Яною – її автомобіль заблокували біля воріт стадіону.

Нагадаємо, 30 липня відбудеться офіційна презентація Луческу в статусі головного тренера Динамо.

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