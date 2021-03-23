Уболівальники обиратимуть "Лева матчу" у складі збірної України
"Лев матчу" – спільна ініціатива Української асоціації футболу та її нового партнера, бренду "Львівське", метою якої є визначення прихильниками синьо-жовтих найкориснішого гравця за підсумками кожного поєдинку національної команди.
Голосування відбуватиметься з першої по 90-у хвилину кожної гри збірної України. Участь у голосуванні – безкоштовна. Проголосувати за найкращого гравця матчу можна лише один раз. Після фінального свистка голосування стає недоступним.
Обрати "Лева матчу" та виграти приємні подарунки від компанії "Львівське" можна за посиланням.
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