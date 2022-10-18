Клубний автобус з гравцями Манчестер Сіті зазнав нападу після матчу з Ліверпулем (0:1), який було зіграно в рамках 11 туру АПЛ.

Фанати Ліверпуля закидали різними предметами автобус із гравцями Манчестер Сіті після переможного для їхньої улюбленої команди матчу. Про це повідомляє Sky.

Асист Аліссона на переможний гол у відеоогляді матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті

Один із предметів, що прилетів у автобус, розбив лобове скло.

Ліверпуль заявив, що клуб перевірить запис камер відеоспостереження для ідентифікації порушників з метою їх покарання. Агресорам загрожує довічна заборона відвідування стадіону Енфілд Роуд.

Зазначимо, що під час матчу Ліверпуль – Манчестер Сіті фанати господарів кидали монети у головного тренера "містян" Пепа Гвардіолу.

У 2018 році перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів автобус Манчестер Сіті також зазнав атаки з боку шанувальників Ліверпуля.

Ліверпуль завдав Ман Сіті першої поразки в сезоні: Салах – герой, Клопп круто підготувався та стримав Холанда