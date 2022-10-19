Він вважає, що після того, як ПСЖ розкрив його особистість, його життя перетворилося на пекло.

У вівторок, 18 жовтня уболівальник Ренна, якому нападник ПСЖ Неймар дав ляпас у 2019 році, подав на бразильця до суду. Про це повідомляє L'Équipe.

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Подати до суду вболівальник Ренна вирішив після розслідування Mediapart, у якому стверджувалося, що ПСЖ "замовив" його для цькування у соціальних мережах.

Згідно з розслідуванням Mediapart, у період з 2018 по 2020 рік ПСЖ доручив комунікаційному агентству Digital Big Brother створити фейкові акаунти у Twitter для проведення ворожих кампаній проти недоброзичливців паризького клубу.

У 2019 році після фіналу Кубка Франції, в якому Ренн здолав ПСЖ у серії пенальті, Неймар зірвався на одному з уболівальників суперника і дав йому ляпас. Після того, як інформація про особу цього вболівальника стала надбанням громадськості, він отримав багато погроз на свою адресу. Крім цього, клієнтура ресторану, в якому він працював, суттєво скоротилася.

Особистість цього вболівальника Ренна розкрив Твіттер-аккаунт Paname Squad, і Mediapart називає його основним обліковим записом, замішаним у цькуванні.

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