Убивство в японському стилі: хет-трик Даїчі Камада у відеоогляді матчу Айнтрахт – Зальцбург – 4:1

У першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи Зальцбург на виїзді був розгромлений Айнтрахтом. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Один з лідерів чемпіонату Австрії доволі легко був розгромлений середняком Бундесліги Айнтрахтом. Героєм поєдинку став півзахисник німецького клубу Даїчі Камада, який оформив хет-трик.

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Забивши двічі у першому таймі, 23-річний японець "добив" суперника одразу ж по перерві. А за три хвилини гравець збірної Сербії Філіп Костіч зняв усі питання щодо переможця. Під кінець матчу південнокорейський форвард Хван Хі Чхан з пенальті один гол відквитав, але це стало слабкою втіхою для футболістів Зальцбурга.

27 лютого австрійці на Ред Булл Арена будуть змушені "вилізти зі шкіри", аби спробувати вирішити долю протистояння на свою користь. Початок вирішальної битви о 22:00.

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