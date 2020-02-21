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Убивство в японському стилі: хет-трик Даїчі Камада у відеоогляді матчу Айнтрахт – Зальцбург – 4:1

17:07 86 Читать на русском
Убивство в японському стилі: хет-трик Даїчі Камада у відеоогляді матчу Айнтрахт – Зальцбург – 4:1
Даїчі Камада / Твіттер ФК Айнтрахт

У першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи Зальцбург на виїзді був розгромлений Айнтрахтом. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

12’ Даїчі Камада
43’ Даїчі Камада
53’ Даїчі Камада
56’ Філіп Костіч
 
Хван Хі Чхан 85’
12’ Даїчі Камада
43’ Даїчі Камада
53’ Даїчі Камада
56’ Філіп Костіч
85’ Хван Хі Чхан

Один з лідерів чемпіонату Австрії доволі легко був розгромлений середняком Бундесліги Айнтрахтом. Героєм поєдинку став півзахисник німецького клубу Даїчі Камада, який оформив хет-трик.

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Забивши двічі у першому таймі, 23-річний японець "добив" суперника одразу ж по перерві. А за три хвилини гравець збірної Сербії Філіп Костіч зняв усі питання щодо переможця. Під кінець матчу південнокорейський форвард Хван Хі Чхан з пенальті один гол відквитав, але це стало слабкою втіхою для футболістів Зальцбурга.

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