Українська асоціація футболу відреагувала на скандал з помилкою під час виготовлення мерчу.

Нагадаємо, у надрукованому календарі, який розповсюджувала УАФ, на карті України була відсутня Закарпатська область. Організація пояснила помилку неуважністю дизайнера, який і понесе покарання.

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"Дякуємо уважним вболівальникам, які помітили помилку! Щиро просимо вибачення в усіх патріотів і шанувальників футболу із Закарпаття та всієї України за це виключно технічне непорозуміння!

Дизайнер вже отримав догану, зобов’язання позапланово перерахувати донат на ЗСУ та придбати додому величезну карту України, де зображені і Закарпаття, і Крим, і Донецька, і Луганська області, і всі-всі регіони нашої рідної Батьківщини, яка героїчно дає відсіч російським окупантам", – йдеться у повідомленні прес-служби УАФ.

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