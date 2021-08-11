Пристрасті в Українській асоціації футболу після відходу Андрія Шевченка не вщухають.

У понеділок, 9 серпня, збірна України мала отримати нового тренера – про це говорив особисто Андрій Павелко. Проте, через проблеми з розірванням контракту Сергія Реброва з Аль-Айном призначення перенесли на 12 серпня.

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Як повідомляє Meta-ratings, в четвер збірна України теж не отримає нового наставника. Причина та ж сама – Ребров продовжує вести перемовини з босами клубу з ОАЕ, тому УАФ вирішила надати більше часу українському фахівцю. Нового тренера тепер мають представити 17 серпня.

До слова, наразі йдуть розмови, що на фоні труднощів, з якими зіткнувся Сергій Ребров, новим тренером "синьо-жовтих", найімовірніше, призначать Олександра Петракова.

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