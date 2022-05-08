Виконком Української асоціації футболу ухвалив декілька важливих рішень, пов’язаних зі збройною агресією Росії та режимом воєнного стану в Україні.

Виконавчий комітет УАФ затвердив рішення про дострокове завершення Кубка України, повідомляє офіційний сайт організації.

УАФ остаточно затвердила рішення УПЛ про дострокове завершення чемпіонату України

Окрім того, було ухвалено завершити Першу та Другу ліги, жіночий та аматорський чемпіонати. Турнірні таблиці у зазначених змаганнях мають підсумковий вигляд станом на 24 лютого 2022 року без визначення призерів.

Також виконком подовжив термін проведення процедури атестації футбольних клубів до 30 червня 2022 року з можливістю подальшого відтермінування.

Росія напала на Україну: нові суперники збірної України, продаж Челсі, жахіття в будинку власника клубу УПЛ (LIVE)