УАФ запустила голосування на звання найкращого українського легіонера 2019 року

Українська асоціація футболу в рамках премії "Футбольні зірки України" запустила голосування за звання найкращого українського легіонера 2019 року.

УАФ у своєму офіційному Instagram оприлюднила список українських гравців, які претендують на звання найкращого українського легіонера 2019 року.

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До переліку потрапили Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук (всі – Гент), Андрій Лунін (Вальядолід), Євген Шахов (Лечче), Іван Петряк (Фехервар), Едуард Соболь (Брюгге), Мар'ян Швед (Селтік), Руслан Маліновський (Аталанта), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Роман Зозуля (Альбасете), Артем Кравець (Кайсеріспор), Василь Кравець (Леганес), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).

Окрім цих гравців є можливість проголосувати за власний варіант. Голосування триватиме до 30 листопада на офіційних сторінках УАФ у Instagram та Facebook.

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