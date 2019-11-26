toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

УАФ запустила голосування на звання найкращого українського легіонера 2019 року

11:12 222 Читать на русском
УАФ запустила голосування на звання найкращого українського легіонера 2019 року
Гравці збірної України / УАФ

Українська асоціація футболу в рамках премії "Футбольні зірки України" запустила голосування за звання найкращого українського легіонера 2019 року.

УАФ у своєму офіційному Instagram оприлюднила список українських гравців, які претендують на звання найкращого українського легіонера 2019 року.

Воробей назвав трьох найкращих гравців збірної України у відборі Євро-2020

До переліку потрапили Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук (всі – Гент), Андрій Лунін (Вальядолід), Євген Шахов (Лечче), Іван Петряк (Фехервар), Едуард Соболь (Брюгге), Мар'ян Швед (Селтік), Руслан Маліновський (Аталанта), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Роман Зозуля (Альбасете), Артем Кравець (Кайсеріспор), Василь Кравець (Леганес), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).

Окрім цих гравців є можливість проголосувати за власний варіант. Голосування триватиме до 30 листопада на офіційних сторінках УАФ у Instagram та Facebook.

Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізналися всі розклади – кошики, перші суперники, новий фарт Шевченка

Обирай найкращого легіонера в рамках премії «Футбольні зірки України». Все більше людей дізнається про Україну завдяки нашим футболістам. З кожним роком збільшується кількість клубів бажаючих бачити українців у себе. Давайте разом оберемо найкращого гравця з українським паспортом, який грає за кордоном. Список номінантів на перемогу: 1. Андрій Лунін («Реал»/«Вальядолід», Іспанія) 2. Євген Шахов («Лечче», Італія) 3. Іван Петряк («МОЛ Види», Угорщина) 4. Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія) 5. Мар‘ян Швед («Селтик», Шотландія). 6. Ігор Пластун («Гент», Бельгія) 7. Руслан Маліновський («Аталанта», Італія) 8. Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія) 9. Роман Зозуля ("Альбасете", Іспанія) 10. Роман Яремчук («Гент», Бельгія) 11. Роман Безус («Гент», Бельгія) 12. Артем Кравець ("Кайсеріспор", Туреччина) 13. Василь Кравець («Леганес», Іспанія) 14. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія) 15. Ваш варіант Голосуй у коментарях. Голоси приймаються до 30 листопада на сторінках фейсбук та інстаграм. P.S. У відео не використовується жодних музичних інструментів. Тільки голос @artemkanifo #уаф #футбольнізіркиукраїни2019

Допис, поширений UAF/УАФ (@ffukraine)

blog_ava
Манчестер Сіті – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів
Теги
Українці за кордоном Едуард Соболь Едуард Соболь Роман Яремчук Роман Яремчук Роман Зозуля Роман Зозуля Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Роман Безус Роман Безус Євген Шахов Євген Шахов Олександр Зінченко Олександр Зінченко Андрій Лунін Андрій Лунін Василь Кравець Василь Кравець Україна Україна УАФ Руслан Маліновський Руслан Маліновський Мар'ян Швед Мар'ян Швед Ігор Пластун Ігор Пластун Іван Петряк Іван Петряк Артем Кравець Артем Кравець
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
17
хв
Манчестер Сіті
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук