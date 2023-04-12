Журналіст Мохаммед Хамад на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер розкрив подробиці переговорів Сергія Реброва з УАФ.

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Він посилається на еміратського коментатора Амера Абдуллу, який в ефірі одного зі спортивних каналів Абу-Дабі заявив, що "український наставник отримав пропозицію тренувати збірну України з контрактом на 10 років".

До слова, раніше повідомлялося, що 48-річному фахівцю можуть запропонувати угоду терміном на сім років (до завершення ЧС-2030).

Нагадаємо, нині Ребров тренує Аль-Айн, угода з яким завершується 30 червня 2023 року. Нещодавно ЗМІ почали сватати на посаду головного тренера збірної України хорвата Славена Біліча.

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