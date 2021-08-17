Виконком Української асоціації футболу проводить засідання з приводу нового головного тренера збірної України, проте досі не обрав наступника Андрія Шевченка на посаді.

Петраков виконуватиме обов'язки тренера збірної України – журналіст розкрив особливості контракту й імена помічників

Головним фаворитом є Олександр Петраков, проте, за інформацією meta-ratings, кандидатуру Сергія Реброва досі не виключають зі списку. Ситуація щодо екс-тренера Динамо та Ференцвароша має визначитись найближчим часом.

Раніше Мирон Маркевич заявляв, що йому не пропонували очолити збірну України, а лише поставили перед фактом, що наступним тренером буде Сергій Ребров. Втім, екс-наставнику Динамо і Ференцвароша поки не вдалось домовитись з Аль-Айном щодо розірвання контракту, а тому "синьо-жовтих", найімовірніше, нині очолить Олександр Петраков.

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