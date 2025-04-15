На першому відео, опублікованому пресслужбою УАФ, показано епізод у грі між Рухом та Олександрією, коли м’яч влучив у руку захиснику львівського клубу Артуру Рябову. Арбітр не поставив пенальті в даному епізоді, чим тренер олександрійців Руслан Ротань був вкрай незадоволений.

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На другому відео – епізод у грі між Оболонню та Чорноморцем, де київський клуб отримав право на пенальті після того, як м’яч влучив у руку захисника "моряків" Богдана Білошевського. Арбітр призначив одинадцятиметровий, проте Руслан Черненко його не реалізував.

Зазначається, що незабаром консультант з арбітражу УАФ Нікола Ріццолі розбере ці рішення арбітрів на YouTube-каналі УАФ.

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