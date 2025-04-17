Експерт арбітражу Української асоціації футболу Нікола Ріццолі прокоментував скандальний епізод у грі між Рухом та Олександрією (1:1) у 24-му турі УПЛ.

"На жаль, кадри були не дуже чіткі та арбітри не змогли роздивитися точку контакту з рукою. І все ж у такій ситуації арбітр VAR мав покликати дивитися момент, адже гра рукою – один з найскладніших моментів для оцінки у грі.

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Рука гравця Руху була у неприродному становищі, яке збільшує його розміри. І за цими критеріями треба було призначати пенальті", – сказав Ріццолі для YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, Олександрія зіграла внічию з Рухом (1:1) у матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги. На 76-й хвилині гри м'яч після удару Артема Козака, влучив в руку Артема Рябова, який перебував у штрафному майданчику господарів, проте суддя не призначив пенальті у цьому епізоді. Пізніше головний тренер олександрійців Руслан Ротань розкритикував арбітрів матчу, заявивши, що судді "вкрали у його команди перемогу"

Наразі Олександрія посідає другу позицію у турнірній таблиці чемпіонату України з 54 балами, відстань від лідера Прем'єр-ліги – Динамо, складає 6 очок, Рух – 9-й, у доробку львів'ян 30 набраних очок.

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