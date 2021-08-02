Голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич є головним варіантом на посаду нового наставника збірної України, повідомляє meta-ratings.

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Якщо ж 70-річний фахівець відмовиться від пропозиції, УАФ має альтернативу – віце-президент організації та екс-тренер Динамо Олексій Михайличенко. Щодо Сергія Реброва, якого називали головним фаворитом на заміну Шевченку, то він наразі працює на чолі Аль-Айна з ОАЕ. Існує варіант, що фахівець може розірвати угоду наприкінці поточного року.

Нагадаємо, 1 серпня Андрій Шевченко заявив про відхід з посади головного тренера збірної України. Пізніше його помічник, Андреа Малдера, також попрощався із "синьо-жовтими". В УАФ наразі офіційно не прокоментували ситуацію. Однією з причин називали фінансові розбіжності тренерського штабу Шевченка та УАФ.

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