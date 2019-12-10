УАФ визначилась із графіком збірної України на Євро-2020, – Циганик

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів, де перебуватиме збірна України під час Євро-2020.

"Збірна України вже визначилась із місцем, де перебуватиме під час Євро-2020. Це – Бухарест. Просто зараз це ще не оголошується, тому що є пропозиція і повинне бути підтвердження. Мають викупити всі місця в готелі, щоб не було різних вболівальницьких факторів. Тому вже відомо, як пересуватиметься збірна. Суть в тому, що УАФ визначилася з тим, як це має працювати.

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Була інформація, що тренерський штаб розглядав можливість на перший матч з Нідерландами летіти з України. Це позитивний момент, адже вдома комфортніше почуваєшся. Але УЄФА поставила умови всім командам, щоб вони за 5 днів до початку турніру перебували в тому таборі, де планують базуватись.

На даному етапі вже зрозуміло, що команда буде в Бухаресті. І саме звідти вона полетить в Амстердам, щоб зіграти перший матч на Євро-2020. Потім повернення, і два поєдинки в Бухаресті", – повідомив Циганик в ефірі програми Циганик Live.

Нагадаємо, що збірна України здобула пряму путівку на Євро-2020, де потрапила в одну групу з Нідерландами та Австрією (ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги націй). Додамо, що фінальна частину турніру розпочнеться 12 червня і триватиме до 12 липня.

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